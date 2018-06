Nezaměstnaná Američanka se chce stát nejtlustší ženou na světě

Matka dvou dětí z Arizony váží 320 kilo a každý den sní přes 20 tisíc kalorií a neustále zvyšuje svůj denní příjem jídla.

"Ráda bych zjistila, jestli je pro člověka možné vážit tunu," řekla. "Předchozí rekord byl kolem 730 kilo, takže nejdřív musím mít alespoň tolik."

Susanne Emanová

Do konce roku by proto chtěla přibrat na 360 kilo a myslí si, že vysněnou váhu by mohla dosáhnout za deset let. Emanová prý chce všem dokázat, že přibrat na váze se dá i "zdravě" tím, že si neustále hlídá hladinu cukru a kyslíku v krvi a krevní tlak. Nevadí jí ani varování lékaře, že tento experiment ji může zabít.

Susanne Emanová s dětmi v roce 1998

"Je to opravdu jako by hrála ruskou ruletu se svým životem. Existují různé komplikace, které souvisí s morbidní obezitou," řekl Patrick Flite.

Přesto chce Emanová rekord zdolat. Její nápad stát se nejtlustší ženou na světě se zrodil paradoxně v době, kdy přestala přirozeně přibírat. "Čím jsem větší, tím lépe se cítím. Cítím se jistější a sexy. Proč bych nemohla posouvat hranice," zamyslela se.

Emanová má dva syny, šestnáctiletého Gabriela a dvanáctiletého Brendina. Společně se jednou měsíčně vyberou do obchodu na nákupy. Naplnit šest vozíků jim někdy trvá osm hodin. "Je to jako celodenní práce," řekla.

Donna Simpsonová s dcerou Donna Simpsonová

Titulem nejtlustší ženy se zatím pyšní třiačtyřicetiletá Donna Simpsonová z New Jersey, která váží 317 kilo (více čtěte zde).