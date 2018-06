Soutěž modelek vyhrála v Nizozemsku kadeřnice, která bývala mužem

16:33 , aktualizováno 16:33

Nizozemská kadeřnice Loiza Lamersová (20) se přihlásila do místní verze soutěže Next Top Model. Po celou dobu soutěže tajila, že bývala mužem. Porotci to nepoznali a Lamersová vyhrála.