Newyorský iluzionista přežil v ledu 62 hodin

V ledu stál v klobouku, kalhotách a botách, s holou horní půlkou těla natřenou krémem; vzduch a teplé nápoje dostával hadicí. Oznámil předem, že v ledu vydrží 58 hodin, a tuto dobu ještě o čtyři hodiny překonal. Skrz tlustou vrstvu pozoroval zírající diváky. "Bude to mnohem těžší než loni. Bude to velmi těžké. Když jsem byl 'pohřben', mohl jsem ležet. Lidé si myslí, že jsem blázen, ale je to můj způsob boje proti lidskému strachu," svěřil se před seancí iluzionista.

Silueta jeho postavy byla předem vyhloubena do dvou bloků ledu, které nyní svírají jeho tělo. Vzduch k němu proudí hadicí. "Je to blázen. Doufám, že za tohle zaplatí," řekl dvaadvacetiletý divák Peter Marrero.

Blaineův zdravotní stav při seanci sledovalo několik lékařů. "Nejnebezpečnější by byla zástava krevního oběhu, omrznutí prstů nebo uší a spánek, který by znamenal uvolnění hlavy, jež by přišla do styku s ledem," řekl jeden z nich, doktor Ronald Rudin. Blaine se na trik pečlivě připravoval: půstem a koupelemi ve vaně plné ledové tříště.

Loni v dubnu strávil týden v průhledné rakvi ponořené do nádrže s vodou. Nic nejedl a pil denně jen několik lžic vody; do rakve byl pumpován vzduch.