Newyorské luxusní hotely nabízejí bohatým nový domov

13:20 , aktualizováno 13:20

´Home Sweet Hotel´je nejnovějším trendem v širším centru New Yorku: Stále více majetnějších už nechce mít nic společného s tím, co by znamenalo udržovat domácnost, a pronajímají si proto apartmány v hotelích. Je to tradice, která pochází ze 20. let a jež se zdála být ztracená za hospodářské deprese před druhou světovou válkou.