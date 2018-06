Newman málem havarval v letadle

Newman byl na návštěvě v severní části státu New York v kempu pro těžce nemocné děti, který pomohl založit a sponzoruje ho pomocí charitativních darů jeho společnosti, která působí na potravinářském trhu.

Herec, který je znám svou klidnou někdy až flegmatickou povahou, si naposledy zahrál v kuse Where is the money, česky Kde jsou ty prachy. Nedávno uvedl, že před svým definitivním odchodem z filmového plátna hodlá natočit ještě jeden film. Letos se dožívá již pětasedmdesáti let.