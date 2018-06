New York objevil patnáctiletou Šárku

Šárka Littmannová se narodila před patnácti lety ve znamení Býka. Ráda hraje basketball, cvičí aerobik a dívá se na televizi. Její oblíbené filmové hvězdy jsou Ashton Kutcher a Drew Barrymoreová. Z hudby miluje hip hop, zvláště 50 Cent a zpěvačku Beyoncé. A co má Šárka ze všeho nejraději? "Psy, zmrzlinu, chlapce a nákupy," říká mladičká blondýnka, která by se v budoucnu ráda podívala do Brazílie.