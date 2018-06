New York je zaplaven superpotkany

Larry Adams je městským lovcem... potkanů. Procházet se s ním znamená dívat se na New York očima hlodavců a vidět množství potravin odložených k odvozu v plastových pytlích na všech ulicích - od budov, kde žijí milionáři, po zchátralé domy v nejchudších čtvrtích města. "Je to stejné jako u všech lovců, kteří chodí do lesů. Je třeba vědět, co hledat a kam se dívat," řekl Adams.