New Orleans chce Pitta za starostu. Nemám šanci, tvrdí herec

"Nemám šanci," odpověděl na otázku, zda se o místo starosty hodlá ucházet. Podle jeho názoru nemůže být starostou někdo, kdo je takový volnomyšlenkář jako on. "Schvaluji svatby homosexuálů, nepreferuji žádné náboženství a jsem pro legalizaci marihuany," uvedl podle serveru Pravda.sk Brad Pitt.

Homosexuály nedávno herec podpořil i humorným prohlášením, kdy tvrdil, že se s Jolie neožení, dokud jeho nejlepší kamarád George Clooney a jeho "partner" nebudou moci legálně učinit to samé. - čtěte Jolie a Pitt promluvili o sexu, mají rádi neobvyklá místa

Podle agentury AP Pitt skutečně nemá moc šancí uspět, důvody jsou však podle ní jiné, a týkají se především nadcházející volby starosty. S partnerkou Angelinou Jolie si totiž v New Orleans koupili dům v roce 2007, přičemž kandidáti musejí splnit podmínku, že ve městě bydlí před volbami nejméně pět let. Příští volby se konají v únoru 2010.

I přesto si Pitt za tak krátkou dobu dokázal v New Orleans získat velkou popularitu.Hlavním z důvodů je i fakt, že zde v roce 2007 založil charitativní organizaci Make It Right. Ta buduje domy pro chudší obyvatele, kteří v roce 2005 přišli vinou hurikánu Katrina o svůj majetek.