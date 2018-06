New Kids On The Block po letech: někteří z „kluků“ jsou k nepoznání

Kdo by neznal hity jako Step By Step či Tonight? Kapela New Kids On The Block, kterou tvoří bratři Jonathan a Jordan Knightovi, Joey McIntyre, Danny Wood a Donnie Wahlberg, byla na přelomu 80. a 90. let světovým fenoménem.

NKOTB (80. léta) Kapela v 90. letech Skupina v roce 2013

Je samozřejmostí, že ani členy kapely čas nešetřil a ze sladkých kluků dospěli v muže. Některé z nich byste ale poznali jen stěží. Stejně jako se změnili oni, dospěly i jejich fanynky.

"Naši původní fanoušci mi často představují své děti a srovnávají mě s dnešními idoly. Snaží se jim vysvětlit, že jsem byl jejich Justin Bieber," cituje Jordana Knighta list Daily Mail.

Pětici kluků dal dohromady v roce 1984 producent Maurice Starr. V roce 1991 vydělali víc než Michael Jackson nebo Madonna. Kvůli neshodám ale skupina po deseti letech od vzniku ohlásila rozpad. V roce 2008 se dala opět dohromady a vyrazila na turné. Nyní vydali nové album s názvem 10.

"Jsme starší a moudřejší a vztahy mezi námi jsou mnohem silnější," řekl Jordan Knight o poměrech v kapele.

