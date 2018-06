NeVyVolený Zvěřina se stane manekýnem

"Tu noc, než jsem byl osloven módní firmou Ed Hardy, se mi zdálo, že jsem v letadle a mám panickou hrůzu z toho, že budu muset skočit dolů. Druhý den mi zavolali, že bych při prezentaci značky měl skočit padákem," prozradil. "Rozhodně jsem to odmítl, protože jsem přece jen trochu pověrčivý," dodal Zvěřina, který v sobotu oslavil své devětadvacáté narozeniny. - více zde

Skákat z letadla tedy budou ostatní a Petr je připravený jim ze země mávat. Fakt, že bude s Alicí Bendovou propagovat módu, kterou nosí například i zpěvačka Madonna a další známé osobnosti, ho moc potěšilo. "Mám rád tento styl oblečení, bude to docela pecka," prohlásil bývalý účastník VyVolených, původním povoláním grafik, který se nyní snaží prosadit jako herec a moderátor.

Svatba letos nebude

"Práce mám rozhodně víc než dost, navíc teoreticky chystám i svatbu," přiznal s jistou opatrností další životní změnu. Petr ale hned dodal, že letos už ji asi zorganizovat nestihne. Má totiž zcela jasnou představu, jak by oslava jednoho z nejdůležitějších životních kroků měla vypadat. "Měla by se konat na zámku, někde na zahradě. Já nevím, jestli bude v září ještě hezky a teplo, takže s tím nejspíš budeme muset počkat do jara."