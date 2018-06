NeVyVolený Luboš: Pluto s Marií sex neměl

Odpovědi Luboše najdete ZDE

VIDEO ZDE

Jednatřicetiletý muzikant je přesvědčen, že Pity hrál nefér. Diváci si ho totiž vybrali jako dívku Dagmar, ve vile pak vystupoval jako muž a do Duelu se znovu oblékl do ženských šatů a paruky. "Připadá mi to podivný, ale nechci ze sebe dělat chudáčka. Je mi dobře," napsal v on-line rozhovoru.

Luboš je rozvedený a říká, že s bývalou manželkou zůstali velcí přátelé. Diváci si ho mohli všimnout už v seznamovacím pořadu Balírna, kde hledal novou známost, ale bez úspěchu.

Ve vile ho prý přitahovala Karin a Karolína, nejvíc si ale rozuměl se Sanny a s Lůcou. "Sanny mám strašně moc rád, je to prima holka, která to nemá v životě lehký. A Lůca? Je chytrá, inteligentní a rozuměla mýmu humoru. Prostě jsme si sedli," odpověděl.

Čtenáře také zajímalo, jak to bylo mezi Plutem a Marií. Měli opravdu pohlavní styk, nebo se pouze muchlovali? Ptali se. "Pluto mi říkal, že nezasunul," prozradil Luboš.

A co exVyVoleného v nejbližší době čeká? "Budu rozhodně dál pokračovat v práci ve svým grafickým nahrávacím studiu a dál se budu snažit prosadit svoji kapelu StereoSisters. Čili práce mám nad hlavu, ale pokud by úplnou náhodou přišla nějaká prima nabídka, tak ji rozhodně zvážím."