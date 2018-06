NeVyVolený Dan Holovský: Verunku chci za ženu!

Z Dana, který ve vile působil jako drsňák, se obratem stal motýl Emanuel. Když se ho zeptáte na jeho přítelkyni Veroniku Fasterovou, začíná z nebe pršet cukr.

"Jsme teprve na začátku. Pokud mám odpovědět upřímně, Veronika je ta, kterou si dokážu představit po svém boku jakou svou manželku. Na to ale musí být dva a Verunky jsem se ještě neptal. Když bude chtít, tak...," nechtěl dokončit větu svalnatý kickboxer. "Nerad bych to zakřiknul."

"Jsem opravdu šťastný. Bál jsem se, jak to bude vypadat mimo vilu, ale je to tisíckrát krásnější," svěřuje se Holovský. "Užíváme si života bez portů a kamer. Nemusíme si dávat pozor na to, co řekneme a jestli nás někdo vidí," dodal. Sám přiznává, že ho vyřazení z VyVolených vůbec netrápí. "Já svou výhru už mám. Je to moje Verunka."

Veronika Fasterová, která se živí jako pornomodelka, včera mimochodem oslavila dvacáté narozeniny. Dan nechal v restauraci připravit stůl, který byl posetý okvětními lístky růží, nechybělo ani šampaňské. "Vy máte otázky... Samozřejmě že ode mě dostala dárky," smál se Dan. "Když už je má, můžu vám je prozradit. Bylo to dvacet růží a řetízek se srdíčkem," dodal.