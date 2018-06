NeVyVolená Sanny připravuje mezinárodní show!

„Zatím o přesném průběhu akce teprve jednáme, na přípravě by se ale měla podílet jak televize Prima, tak slovenská JOJ. Moc času už nezbývá, program by se měl uskutečnit 14. října,“ uvedla Sanny.

Výtěžek chce věnovat na pomoc opuštěným psům. Jak ale přemluví své bývalé parťáky, aby přišli a předvedli před kamerami, co umí, Sanny neprozradila.

Faktem totiž je, že v soukromí se z bývalých VyVolených stýká jen s Maruškou. Ta se v současné době učí pilně noty a bere hodiny zpěvu. Není vyloučeno, že se na akci poprvé představí jako zpěvačka a splní si tak svůj velký sen.

Chybět bude nejspíš vítěz Tony, který nepozval Sanny ani na společnou dovolenou a ona mu nemůže přijít na jméno. „Co se týče Tonyho, nebudu radši nic říkat, je to člověk, který to tam na nás celé hrál. Víme to všichni a já mám na něj mám názor, který ani nechci vyslovit,“ řekla.

Štěpánku si vezme v dubnu

Sanny je nyní v jednom kole a k tomu, aby všechno zvládala, jí podle jejích slov pomáhá především spokojenost v osobním životě. Chystá se vstoupit do registrovaného partnerství se svou přítelkyní Štěpánkou. Obřad připravují do nejmenších detailů. A nechaly si na to dost času, jejich svatba má se konat až v dubnu.

„Nechceme nic uspěchat," říká Sanny. "Chystáme se v klidu a pomalu, jsme spolu šťastné a měnit nic zásadního v životě nehodláme,“ prohlásila a dodala, že ihned po obřadu se registrovaný pár vypraví někam do zahraničí na dovolenou a svatební cestu zároveň.