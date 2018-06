NeVyVolená Růžena je bez práce

Jestli se jí podaří zúročit popularitu, kterou získala díky televizní obrazovce, je ale ve hvězdách.

"Neočekávám, že se ke mně budou lidé chovat jako k celebritě a určitě na to nespoléhám. Před soutěží jsem skončila v práci, takže se vracím do Ostravy a budu hledat místo servírky. Nikdy jsem neměla problém se uživit," řekla dvaačtyřicetiletá Růžena.

Popularita, kterou díky měsíčnímu pobytu ve vile získala, ji prý velmi zaskočila. "Z toho, že mě lidi hned poznávali i na ulici, jsem byla úplně v šoku. Rozdýchávala jsem to na toaletě v obchodním centru, byla jsem totálně hotová," konstatovala jinak velmi suverénní matka dvou synů.

Reality show bude samozřejmě Růžena i nadále sledovat. A její tip na vítěze? "Já bych to samozřejmě přála svému synovi Davidovi, protože peníze by se nám moc hodily. Ale spíš si myslím, že to bude Milan. Jemu to ale rozhodně nepřeju, protože se ukázalo, jak dovede být zákeřný," míní Růžena.