Nevypnul mobil, tak půjde do vězení

Ruský obchodník nemluví anglicky, a tak mu zákaz rusky tlumočil jeden z pilotů polského původu. Ovšem i po rozhovoru s pilotem muž odmítl mobil vypnout.

Po přistání zadržela přivolaná policie Rusa ještě na palubě letadla. Nyní čeká v cele předběžného zadržení na soud, který se bude konat 7. listopadu v Manchesteru.



The Times uvádějí, že ruský byznysman, pracovník uralského metalurgického koncernu, přiletěl do Velké Británie s menší skupinkou kolegů navazovat obchodní kontakty s britskými metalurgickými a strojírenskými podniky.



Až roční trest odnětí svobody hrozil také ve Velké Británii pilotovi Českých aerolinií Václavu Pojerovi za to, že na palubu svého letadla nesl ve služebním kufříku pistoli a střelivo. Nakonec mu soud v Birminghamu vyměřil čtyři týdny vězení s tím, že po polovině trestu bude Pojer propuštěn podmínečně na svobodu. "Tak tvrdý trest jsem nečekal," uvedl advokát Nicholas Roy, který pilota zastupuje. Proti rozsudku se odvolal a doufá, že se mu na kauci podaří dostat Pojera z cely, kam pilot putoval hned po vynesení rozsudku.