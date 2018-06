Nevyléčitelně nemocná kráska randí za peníze, chce je pro charitu

Jednatřicetiletá Connellová se o nádoru na mozku dozvěděla v roce 2006, když ji její oční lékař kvůli zhoršenému vidění a problémům s rovnováhou poslal do nemocnice. Tam vyšetření ukázalo nádor v centrální části mozku.

"Sdělili mi, že kvůli jeho uložení není možné ho odstranit a zřejmě ani žádná léčba ho nedokáže zničit. Řekli mi, že neví, jak dlouho budu žít. Mohou to být roky, mohou to být měsíce," napsala Connellová na svých stránkách.

Její stav se rychle zhoršoval. Měla problémy s chůzí, dvojité vidění a často padala a způsobovala si zranění. Lékaři jí doporučili odpočinek a žádný stres a tvrdili, že nebude už nikdy pořádně chodit. Lisa Connellová je ale neposlechla a začala cvičit s trenérem.

"Chodila jsem do posilovny pětkrát týdně a za měsíc jsem byla zase na nohou," prozradila.

V roce 2007 podnikla běh Londýnem, při němž vydělala pro charitu víc než 3 tisíce liber. "Dostala jsem peníze od lidí, které jsem ani neznala a dostala jsem spoustu mailů, že vypadám skvěle, tak mě napadlo, pronajmout rande pro charitu," řekla BBC Connellová, která tak nabízí za peníze svůj čas. Na žádné intimnosti na takové schůzce nedojde.

Někteří v tom vidí prostituci bez sexu

Nápad měl úspěch. "Byla jsem už na mnoho schůzkách. Baví mě poznávat nové lidi. Musím ale trochu zpomalit, protože nemám čas na své přátele a rodinu," dodala.

Svým projektem vydělala v přepočtu už víc než půl milionu korun. "Měla jsem i negativní reakce lidí, kteří tvrdili, že je to jako prostituce bez sexu a jiní kritizovali, že se snažím vydělat na své nemoci, ale já jsem hrdá na to, co dělám," řekla Connellová deníku Daily Mirror.

Nikdo zatím nedokáže říct, kolik času nemocné ženě zbývá. Její nádor ale poprvé přestal růst. Lékaři použili gama nůž a i když ho nemohou zničit, věří, že alespoň zastaví jeho růst.

"Vždycky když jdu za svým neurochirurgem, říká mi, že nedokáže říct, jestli mám ještě měsíce, dny nebo desetiletí, prostě nevědí," řekla Connellová.