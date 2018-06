Nevyhráli v show, i tak mají šanci

Někteří snili o filmové kariéře, jiným by se líbilo mít vlastní pořad v televizi, někoho lákala reklama či modeling. Jak jsou na tom dnes?

Vítězové - Vladko i David alias Šrek -si na nezájem zatím stěžovat nemohou. A ti, kteří skončili druzí a třetí, možná už dnes zažívají to, o čem ještě během soutěže mluvili s nadhledem protřelé hvězdy - bude to pár dní slávy a zavře se nad námi voda. Kolik sil jim zbylo po více než třech měsících zápolení o peníze a slávu. Dokážou zabojovat i teď?

V souvislosti s některými jmény se už objevily zprávy o tom, že je čeká role ve filmu Zdeňka Trošky. Je pravda, že například vyvolená Katka by si to moc přála.

Ovšem jak se věci doopravdy mají? "Nikomu jsem roli zatím nedal," řekl Troška. "Jen jsem řekl, že až budou kamerové zkoušky, kdokoliv z nich to může přijít zkusit. Ať je to holka nebo kluk, Kačenka, Vladko nebo Šrek." Uvidíme, zmíněné zkoušky na Troškovu pohádku s pracovním názvem Nejkrásnější hádanka budou na přelomu března a dubna.

A jak svoje šance vidí čtveřice z českých reality show právě teď?

JINDŘICH HOVORKA, 2. místo - VyVolení

Nabídky jsou, ale všichni o nich zatím jen mluví. Až to bude na papíře, budu o nich mluvit i já. Právě proto, že zatím vše probíhá jen ústně, tak budu mlčet, abych nic nezakřikl. Ale snad mohu alespoň prozradit, z které oblasti ty nabídky jsou - reklama a film. Tam už o něčem jednáme. Zbytek si skutečně nechám raději jen pro sebe.

Pokud jde o nějaký pořad v televizi - nemám hotové kamerové zkoušky. Podle toho, jak dopadnou, budou o mně na Primě uvažovat. Teď máme doma zabijačku, tak mám práce dost. I když, všechno dělá mlýnek, chce to jen, aby řezník maso připravil a ochutil. Pak už to jde samo.





EVA HORZINKOVÁ, 2. místo - Big Brother

Asi jsem měla jiné představy ohledně šancí a možností, které po soutěži přijdou. Není to nic moc. Jen třináctého jedeme na jakousi autogramiádu na Moravu. Cítím trochu zklamání. Nikdy jsem v showbyznysu nedělala, nemám kontakty, nevím, jak na to. Třeba se vše teď po svátcích ještě změní. Modeling mě neláká, bavil by mě spíš pořad typu Áčko, který Nova kdysi vysílala. Dokončila jsem policejní akademii a teď studuji právnickou fakultu v Plzni. Díky soutěži znají diváci mou tvář, snad by se toho dalo využít. Líbila by se mi i Snídaně s Novou - prostě pořad, kde se vede dialog, je na úrovni, který má hlavu a patu.





KATEŘINA LANGEROVÁ, 3. místo - VyVolení

Nabídek zatím moc není, zmíním jen módní přehlídku francouzských modelů. Pokud jde o nejbližší plány, uvažovala jsem o tom, že začnu opět dálkově studovat na střední zemědělské škole. Možná už od února. Ráda bych ji dokončila co nejdříve.

Jinak se pořád zúčastňuji akcí, které s vyvolenými pořádá Prima -diskotéky a tak dále. Jen na Slovensko na finále VyVolených jsem se nedostala - byla jsem nemocná. Zatím jsem neměla ani čas někoho z nich kontaktovat. Mají také teď po finále hodně povinností, nechám je trochu vydechnout. Ale v budoucnu bych se s některými z nich moc ráda potkala.





FILIP TROJOVSKÝ, 3. místo - Big Brother

Rád bych moderoval nějaký televizní nebo rozhlasový pořad. Čeká mě nějaké jednání s Novou, tak uvidíme, kam se to vyvine. Pokud jde o film - nikdo mě zatím neoslovil. Bavil by mě, ale přímo se jím živit? Myslím, že víc bych se chtěl ubírat moderátorským směrem. Reklamu a modeling také beru, ale jen příležitostně, nějaké nabídky mám. Kdysi jsem se pokoušel dostat na JAMU, ale nevyšlo to. Kdyby mě tenkrát vzali, všechno možná dopadlo jinak. Ale netrápím se tím. Zvažuji, že se přihlásím znovu, i když je mi třiadvacet. Třeba neberou jen mladší. Už jsem mluvil i s člověkem, který by mě na studium připravil.