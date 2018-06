Nevyhrála jsem, ale jsem poloviční, říká Alley po taneční soutěži

Kirstie Alley byla v soutěži nejstarší, ale také nejbojovnější. Nevyhnuly se jí pády ani kolapsy během tréninků. Její nadváha nebyla zrovna výhodou. Za deset týdnů ale dokázala díky tanci zhubnout z velikosti 12 na 6.

Kirstie Alley a její partner Maksim Chmerkovskiy skončili v soutěži Dancing With The Stars druzí

"Moje oblečení je o polovinu menší, než když jsem do soutěže přišla," říká herečka. "Taky jsem daleko silnější a vytrvalejší," dodává.

Soutěž jí prý doslova zachránila život. "Přivedlo mě to znovu k životu a dalo nový pohled na to, co chci v životě dělat," řekla pro Us Weekly.

Novou figuru a kondici si chce zachovat i po soutěži. "Budu dál tančit. A příští rok se vrátím a získám tu zas.anou cenu," dodala se smíchem.

Letos jí totiž trofej sebral fotbalista Hines Ward s tanečnicí Kym Johnsonovou.

Hines Ward a Kym Johnsonová

"Myslím, že jsme tančili skvěle a to je skvělá věc, ale stejně chcete vyhrát. A my jsme nevyhráli, takže nemohu říct, že z toho nejsme smutní," přiznala nakonec herečka.

Její nový vzhled je pro ni po letech boje s nadváhou ale větším vítězstvím než pohár. Alley ale dobře ví, co je jojo efekt, takže ji teď čeká náročné období, kdy bude těžké bez denních povinných tréninků váhu udržet.