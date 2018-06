Nevrlí šéfové jsou méně úspěšní

10:51 , aktualizováno 10:51

Dny úřednických despotů by mohly být už brzy sečteny. Němečtí vědci totiž zjistili, že nevrlí šéfové jsou méně úspěšní než ti dobře naladění, a proto by měli být propuštěni, napsal britský deník The Times. Petra Blesová a Hugo Kehr z Institutu pro psychologii ekonomiky na mnichovské univerzitě tvrdí, že manažer, který křičí nejhlasitěji a používá strach jako zbraň, dostává od svých spolupracovníků celkově nejhorší výkony.