Nevinnost herečky Anny Linhartové: partnera sbalila v gay klubu

"Jsme spolu teprve krátce, zhruba dva měsíce," řekla iDNES.cz nesměle Anna Linhartová. Lásku k Tomášovi neskrývala ani na večírku po premiéře hry Slečna Abigail, v níž právě exceluje Jitka Asterová.

Anna a Tomáš se prý znají z konzervatoře, víc se ale poznali na místě, kde by to čekal málokdo. "Potkali jsme se náhodně v gay klubu," smála se Linhartová.

"No, úplně náhoda to nebyla. Anna tam za mnou přišla, sbalila mě a od té doby mám rád holky," vtipkoval o pět let starší partner mladé herečky.

S novou známostí Anny je spokojená i hereččina maminka Jitka Asterová. "Jsou jak hrdličky. Myslím, že jim to moc sluší. Chovají se k sobě hezky, jsou pořád spolu. A fakt se poznali v gay klubu. Hezká náhoda," komentovala Asterová.

Linhartová na sebe herecky upozornila ve filmu Nevinnost, kde po boku Ani Geislerové ztvárnila roli sexuálně zneužité dívky.

Z filmu Nevinnost (Anna Linhartová)

I když se věnuje především studiím a do showbyznysu se nehrne, brzy se objeví v dalším připravovaném filmu.