Nevinní . . .

NA SEVERU FRANCIE žije několik mužů a žen, kteří se desítky let snaží zjistit, kdo jsou. Rozsáhlé pátrání po archivech skončilo na půli cesty. Stopy končí ve veřejných domech a lázních, jež sloužily německým vojákům na okupovaných územích. Kdo byly matky těchto dětí? Živily se prostitucí dobrovolně? Ti, kdo se snaží vypátrat svůj původ, vyrostli v dětských domovech, mluví francouzsky, ale většina z nich má modré oči, světlé vlasy. V BEZDĚDICÍCH u Bělé pod Bezdězem žily nejméně půl roku po skončení války samy, bez pomoci dospělých, dvě malé děti. Teprve poté, co na ně prostřednictvím Československého rozhlasu upozornila jedna posluchačka, byly na začátku roku 1946 převezeny do dětského domova. "Nehněvejte se, nebudou-li to děti české!" Douška na závěr dopisu posluchačky vypovídá o poválečné hysterii. Ta nečinila rozdílu mezi Němci, byt by byli ještě v peřince. ZLATOVLASÁ a modrooká byla tříletá Antonie Dresslerová. V červenci 1945 si ji odvezli z dětského ústavu v Krči manželé Ptáčkovi. Boubelaté německé holčičce dali jméno Jana, ale adopci vyřídit u soudu nestihli. Dne 1. května 1946 si pro Janičku, alias Antonii neboli Věru Müllerovou, přijela vlastní matka. Věrka patřila mezi šest dětí, které se narodily lidickým ženám po 10. červnu 1942. Všechny přišly na svět v tajném útulku gestapa v pražské Dykově ulici. Zatímco jejich matky po porodu ihned putovaly do Ravensbrücku, děti dostaly německou identitu. Konce války se dožili jen dva z těchto novorozenců.