Nevím, jestli se chci znovu vdát, říká Jennifer Lopezová

"Uvidíme, nevím. Zatím nad tím neuvažujeme, víte co myslím? Je to ještě příliš čerstvé," řekla Lopezová v pořadu Today Show.

Smart se s Lopezovou seznámil v květnu a zapojil se do sboru jejích tanečníků. "Věk, postavení, ani názory ostatních nehrají roli. Naše srdce nemají hranice a naše duše jsou věčné. Náš věk nám připomíná jen to, kolik hodin jsme prožili na Zemi a čas, který nám ještě zůstává," napsal na Twitteru mladý tanečník o svém vztahu s Lopezovou.

Herečka a zpěvačka se s milencem začala na veřejnosti ukazovat pár měsíců poté, co loni v létě oznámila rozchod s manželem Marcem Anthonym.

"Mám se příliš ráda na to, abych zůstala," řekla Lopezová v časopisu Vanity Fair o konci třetího manželství.

"Všechno, co jsem chtěla říct o rozvodu, jsem řekla v tom článku. Marc a já jsme souhlasili, že už o tom na veřejnosti nebudeme mluvit," dodala v televizi zpěvačka, která s Anthonym pořád spolupracuje na talentové show.

"Marc a já jsme byli přátelé, než jsme se vzali. Byli jsme přátelé léta a vždy milovali jeden druhého. Vždy jsme spolupracovali, takže to pro nás není nepřirozené pokračovat v práci. A samozřejmě, máme spolu děti, takže to není, že by neexistoval v mém životě. Bude tam napořád," prohlásila herečka.

Jennifer Lopezová a Ojani Noa (1997) Jennifer Lopezová a Cris Judd (2001) Jennifer Lopezová a Marc Anthony

Lopezová byla třikrát vdaná. Poprvé v roce 1997 za číšníka Ojani Nou a jejich manželství skončilo po jedenácti měsících. S tanečníkem Crisem Juddem, kterého si vzala v roce 2001, vydržela jen devět měsíců. Třetím manželem zpěvačky byl Marc Anthony, s nímž má tříletá dvojčata Maxe a Emmu. Svatbu měli v roce 2004.