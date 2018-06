Nevidomá vysokoškolačka chodí na přednášky s poníkem

Cali patří k těm několika poníkům, kteří se ve Spojených státech používají jako průvodci slepců. Poníci, kteří neváží ani 45 kilogramů a jsou velcí jako větší pes, mají více síly na to, aby mohli pomáhat lidem, kteří se těžko pohybují. Žijí také mnohem déle a mohou postiženou osobu vodit třicet let, zatímco slepecký pes jen šest až osm let. Jsou však náročnější na péči a mnohem dražší.

Mona Ramouniová, jejíž rodiče jsou jordánští emigranti, zvolila poníka proto, že psy považují muslimové za nečisté. Díky Cali může ve třiceti letech absolvovat studia, po kterých by chtěla pracovat s postiženými dětmi.

Studenti si poníka fotografují na mobily a někteří se Mony ptají, zda je to opravdu kůň. "Někdy odpovídám: Ne, je to geniální hračka," směje se Mona.

Michiganská státní univerzita má mezinárodně uznávané centrum, které pomáhá postiženým studentům a zaměstnancům uskutečňovat jejich tužby.

Vodící klisnička ponyho Cali se skamarádila s vodícím psem Harperem

Přítomnost maličké hnědé klisny s černou hřívou nejprve vzbuzovala pochybnosti, zda nebude budit rozruch. Příkladné chování zvířete však všechny uklidnilo. Cali se také skamarádila s Harperem, slepeckým psem jednoho z Moniných přátel.

"Můj život je teď úplně jiný," svěřila se. "Doma s vámi rodiče zacházejí jako s dítětem, ať je vám kolik chce," řekla Mona. S Cali se cítí ve svých třiceti letech konečně nezávislá.