Nevěsta z reklamy Moravcová slaví výročí s exmilencem Hanychové

Marek Šíša je o patnáct let starší než Nikol a je to bývalý milenec Agáty Hanychové. Třiadvacetiletá absolventka marketingové školy, cvičitelka aerobiku, reportérka Fashion TV a herečka Nikol Moravcová si ho ale zatím brát nehodlá.

S unaveným hlasem přijela na festival točit reportáže a prezentovat muzikálový film V peřinách, který právě točí režisér F.A. Brabec a v němž hraje shodou okolností znovu nevěstu. Zpívat by si ale netroufla, a tak jí hlas propůjčila zpěvačka Helena Zeťová.

"Je pravda, že mám momentálně hlubší hlas, trochu podobný tomu Heleny. Je to ale dočasné, měla jsem teď během natáčení dva dny volna a tak jsem si je náležitě užila. Helču neznám, ještě jsme neměly příležitost se potkat, ale řekla bych, že možná máme společné to, že nejsme slepice. Pivo sice jako ona nepiju, bála bych se, že z něj budu mít větší prsa nebo břicho, ale možná k němu dojdu," řekla s úsměvem Moravcová.

S Markem Šíšou se dala před rokem dohromady právě ve Varech v průběhu filmového festivalu. "Tenkrát jsme sem spolu přijeli, ale jako kamarádi. Ještě jsem po tom, co se stalo, nechtěla jít do nějaké dalšího vztahu. Teď jsem ale ráda, že to takhle dopadlo a jsme spolu," naráží Nikol na tragédii, která se stala loni v dubnu. Její přítel spáchal sebevraždu údajně kvůli rozchodu s ní.

Modelingu už se Moravcová věnuje jen výjimečně. Živila se jím, aby vydělala na školné. Fotila třeba v Istanbulu. "Fotila jsem svatební šaty, jsem prostě věčná nevěsta. Snad se z toho někdy vymaním. A herectví? To mě samozřejmě láká a chtěla bych studovat film. Tady v Česku je ale jen divadelní herectví a to mi nic neříká," uvedla Moravcová.

Na setkání s tvůrci a herci muzikálového filmu dorazil také Karel Roden. Hrát v něm budou i Lucie Bílá, Jiří Mádl nebo Eliška Balzerová. Ta si dokonce nazpívala všechny party sama a učí se kvůli své roli hip hop.