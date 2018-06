"Možná to zní neuvěřitelně, ale nevzdala jsem naději, že najdu partnera mých snů a že s ním půjdu k oltáři," řekla Skotka londýnským novinám. "Milejší mi je milión bývalých snoubenců než jeden bývalý manžel," vysvětlila své obavy z manželství. To by podle ní mělo vydržet po celý život.Heather už zkoušela vztahy s nejrůznějšími muži, včetně cizinců. Její ideál: "Aspoň 1,80 metru vysoký, blondýn, velmi citlivý a inteligentní se smyslem pro humor."