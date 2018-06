Nevěsta na poslední chvíli ´´cukla´´

"Je to, jako kdybyste hráli kulečník a koule vám nepadla do díry, ačkoliv jste to čekali," popsal své pocity ženich. "Někdy se to nedá vysvětlit slovy. Necítím se ani zničený, ale nejsem s tím ani vyrovnaný,"dodal.

Nikdo ze svatebních hostů se podle něho na nic neptal. Každý rovnou vyslovil svůj názor. "Jsem z toho znechucen," ozývalo se nejčastěji.

Netradiční obřad však pokračoval plánovanou svatební hostinou, i když trochu v "pohřebním" duchu.

Snoubenec se milé na nic neptal. Pouze rodiče chtěli mít jasno jako všichni, než pochopili, že "je to nad jejich chápání".



Slovenští matrikáři něco takového v posledních desetiletích nepamatují.