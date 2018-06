Nevěsta Lutovská se vdá na zámku v Pardubicích, líbánky ještě plánuje

"Zkoušela jsem si několik typů svatebních šatů v půjčovnách a vždycky mi na nich něco vadilo. Nakonec jsem si sama dala dohromady koncept šatů, jak by se mi to líbilo, z každých jsem si vlastně vzala něco," řekla modelka, které šaty šije návrhářka Tereza Sabáčková.

Iveta Lutovská zkouší svatební šaty

"S Terezkou spolupracuji od svých patnácti let. Známe se z přehlídek, a když zjistila, že se budu vdávat, tak mi sama nabídla, jestli bych od ní nechtěla šaty. Udělalo mi to radost, protože vím, že dělá hezké věci a že mi je zvládne udělat pěkně a podle mých představ. Řekla jsem jí svoji představu a ona pro mě připravila nákres a návrhy materiálů. Dnes ty šaty zkouším poprvé," pochlubila se.

Iveta Lutovská při zkoušce svatebních šatů

Protože čistě bílá barva nesluší úplně všem, rozhodla se Iveta pro světlou barvu, která se od bílé ale liší o pouhé dva odstíny. Modelce, která je zastánkyní klasiky, nebudou ve svatební den chybět vlečka a závoj a jako svatební květinu si vybrala bílé růže. I když se původní představy o oblečení ženicha lišily od těch současných, nakonec se snoubenci dohodli.

"Uvažovali jsme o světlém obleku pro Jardu, ale nakonec jsme se domluvili, že tmavý oblek na fotkách a celkově vypadá nejlépe. Ale ještě pořád ho nemá, necháváme to na poslední chvíli. Potom sladíme barevně košili s mými šaty," dodala Iveta.

Iveta Lutovská při zkoušce svatebních šatů

Na svatbě bude necelá stovka hostů a po obřadu, který se uskuteční na zámku v Pardubicích, bude pokračovat hostina v golfovém resortu na Kunětické hoře. Menu bude také tradiční - knedlíčková polévka, svíčková s knedlíkem a svatební koláče.

"Rozlučka se svobodou určitě bude. Já budu mít jen jednu, ale Jarda bude mít dokonce dvě. Jednu v Praze a jednu v Jičíně, odkud pochází," prozradila Lutovská. "Opravdu se těším, až uvidím i kamarádky, které jsem hodně dlouho neviděla. Nebude to žádná divočárna, ale v klidu popijeme vínečko, doufám, že se to nezvrtne."

Iveta Lutovská při zkoušce svatebních šatů, které jí ušije návrhářka Tereza Sabáčková

Prstýnky už má zamilovaný pár objednané a jenom čeká, až jim na ně vyryjí jejich jména a datum svatby. Naopak svatební cesta je stále s otazníkem.

"Přemýšleli jsme, že si necháme svatební cestu až na později, až v Praze bude zima, my odjedeme někam do tepla. Ale zrovna nedávno mi kamarádka poradila, ať odjedeme co nejdříve, že mají líbánky krátce po svatbě své kouzlo. Takže to s Jarouškem probereme a možná pojedeme hned. Zatím ale vůbec nevíme kam," dodala Iveta.