Schwarzenegger zahnul i těsně před svatbou, s kolegyní Nielsenovou

Schwarzenegger se nesnaží sexuální poměr s herečkou popřít a ve svých memoárech Recall: My Unbelievably True Life Story píše, že měli s Nielsenovou velmi vášnivý vztah. Od počátku ale prý věděl, že to nebude trvat věčně.

Také herečka o jejich aférce píše ve svých pamětech You Only Get On Life.

Začali si spolu v roce 1985, kdy už Schwarzenegger žil s Marií Shriverovou, kterou si v dubnu následujícího roku vzal.

Manželé se loni po pětadvaceti letech rozešli, když vyšlo najevo, že herec má čtrnáctiletého syna s hospodyní. Mildred Baena byla těhotná přibližně ve stejné době jako Schwarzeneggerova manželka, která čekala své nejmladší dítě Christophera. K aférce se služebnou došlo během natáčení filmu Batman a Robin (více zde).