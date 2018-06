Nevěrná Faltýnová zachraňuje manželství na Floridě

"Se Simonem jsme na Floridě," řekla Blesku Faltýnová. Do Ameriky ovšem neodletěli spolu. Štekl se vypravil na dovolenou sám, aby si pročistil hlavu a zvážil, co dál. Faltýnová za ním přicestovala až poté, co v jiné části Spojených států dokončila práci. I když to původně měla být jen jednodenní schůzka, domluvili se, že spolu stráví celý týden a pokusí se všechno urovnat.

O nevěře Faltýnové se poprvé začalo mluvit začátkem letošního roku. Záhy se ukázalo, že manžel chce podat žádost o rozvod a se záletnou modelkou zúčtovat.



Petra Faltýnová a Jiří Langmajer v době, kdy už měla mít intimní poměr

"Věci jsou takové, jaké jsou, ale stále je to moje žena a to je trochu víc než přítelkyně," řekl tehdy iDNES.cz Štekl.

V rozhovoru také připustil, že o manželství s Petrou nechce přijít. "V bulváru se toho napsalo hodně, ale ne všechno se zakládá na pravdě. Všechno prostě není takové, jak to zní," zdůraznil.

Petra Faltýnová a Simon Štekl se vzali loni v srpnu v Ledeburských zahradách na Pražském hradě.