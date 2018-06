Nevěrná Boučková je na Slovensku nejoblíbenější

Vítězství Marianny je o to zajímavější, že poté, co se provalil její milenecký vztah s Janem Novotným, na nějaký čas zmizela z televizní obrazovky a začalo se spekulovat o jejím dalším osudu v Markíze.

"Všude na světě jsou moderátoři zpravodajství osobami, které musí vyvolávat důvěryhodnost. To znamená, že se nepřipouštějí žádné skandály v soukromé sféře," vysvětlila pro slovenský deník Nový Čas mluvčí Markízy Ivana Semjanová.

"Za porušení těchto pravidel dostala Marianna od televize distanc. Dočasně jsme ji stáhli z obrazovky, aby si dala do pořádku své soukromí, neminuly ji ani finanční sankce," dodala Semjanová.

Marianna chce nyní rozvod s Boučkem vyřešit co nejdříve. Na otázku, co je příčinou krachu jejího půlročního manželství, jednoznačně říká: "Žádost o rozvod podávám já!... Jan Novotný příčinou rozhodně není! Vstoupil do mého života dávno poté, co jsme se s Liborem dohodli na rozvodu." Když se pak novináři z Nového Času zeptali na existenci údajného gay porna, v kterém měl její manžel Libor účinkovat, mlčky prý přikývla...