Nevěra bolí, přiznala Livia Klausová v intimním rozhovoru

Klausová v knize popisuje, jak se poznala se svým manželem, kterého nazývá prostě "Klaus" a taky prozrazuje své názory na nevěru a rozvod. - čtěte Prezident si knihu své ženy koupil přímo na autogramiádě

"Ona nevěra bolí. Je zklamáním důvěry. Je to prostě taková křivda. Ale jde o to, co si představujeme pod věrností. Někomu daleko víc vadí, když je někde jinde souznění duší, a někomu víc překáží, když je někde jinde souznění těl," řekla Pecháčkové v září 1997.

Livia Klausová se sama časem dostala do nepříjemné situace, kdy její manželství bylo v krizi. Nikdy ji ovšem nenapadlo se rozvést. "Bolí to. A je to za mnou," řekla, když autorka knihy zmínila zakolísání jejího manžela, které plnilo noviny i televizi. čtěte také Bulvár přistihl prezidenta. Strávil noc s letuškou.

"Nikdy mě nenapadlo se rozvést. To neznamená, že jsem měla v životě jen samé slunečné dny. Ale vím, že rozvodem se nic nevyřeší, protože to, co se stalo, nestalo - to zůstává, neseme to s sebou. Rozvod je těžká věc, ale paradoxně možná lehčí než se snažit něco změnit."

S budoucím manželem se setkala na chodbě Vysoké školy ekonomické, když byla v druhém ročníku. "Kolem něj houf děvčat. Něco vykládal a všechny mu visely na rtech. Tak jsem se tam taky zastavila...A Vašek najednou řekl: Já tam nejdu, jedu domů. A dodal, kde bydlí, a všechny chtěly jet jeho tramvají. Bydlela jsem opačným směrem, tak říkám, že jdu na desítku a jedu taky domů. No, a on mě šel doprovodit na desítku. A bylo to," zavzpomínala manželka prezidenta Václava Klause. Na první pohled ji zaujal hlavně svou výřečností a krásou.

"Přišla jsem domů a říkám: Potkala jsem prima kluka, toho si vezmu! Byla to možná nadsázka, ale tak jsem to cítila. Jen jsem nevěděla, že to bude trvat tak dlouho."

Livii tehdy ještě Mištinovou si totiž její přítel Václav vzal až za šest let. "V jeden okamžik náš vztah dospěl tak daleko, že jsme se buď museli rozejít, nebo vzít," vzpomínala Livie Klausová na to, co předcházelo svatbě v roce 1968, pouhé tři týdny před 21. srpnem.

Na Klausovi prý nebylo příliš poznat, že je zamilovaný. Obecně nedává najevo emoce a chválu vyjadřuje spíš písemně. "Klaus chválit neumí. Ale psal mi moc hezké dopisy, to uměl," přiznala jeho žena.

Rozhodně se s ním však nenudila. "Co budeme dělat, vymýšlel vždycky Klaus. On byl strašně akční, vždycky vymýšlel, co bude. U nás nikdy nebyl klid, pořád jsme někde byli." Na šedesátá léta vzpomíná Livia Klausová jako na nejkrásnější dobu, kdy nosila ty minisukně a chodila tancovat s dlouhovlasým Vaškem rokenrol. "Vyvedli nás tehdy ze sálu. To byla doba: Vašek měl vlasy na ramena. Nosila jsem ty nejminimálnější mini. Mě džínová móda minula, měla jsem pěkné nohy, tak jsem je nebalila do džínoviny."