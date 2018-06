Nevěděl jsem, že ten nahý je Topolánek, tvrdí italský fotograf

"Nejsem paparazzo. Chtěl jsem dokázat, že náš premiér zneužívá státní letadla, aby k sobě do vily vozil televizní hvězdičky," tvrdí fotograf Antonello Zappadu v exkluzivním rozhovoru pro Magazín DNES, který vyjde ve čtvrtek.

Fotografie nakonec po soudním zákazu v Itálii prodal do Španělska, a to deníku El País. Vůbec prý netušil, že se nějak dotýkají Česka. Byl na nich i nahý muž, ve kterém mnozí poznali Mirka Topolánka.

"Neměl jsem tušení, kdo to je. Proto jsem mu rozmazal obličej," říká Zappadu. O totožnosti muže na fotce se dozvěděl až z novin. "Kdyby Topolánkovo jméno nezmínil sám Berlusconi, nikdo by to dodnes nevěděl. Asi nejsou velcí přátelé. Skutečný přítel by protestoval, že jsem vyfotil jeho návštěvu nahou. A neřekl by její jméno."

Topolánkovi se fotograf na dálku omlouvá. Prý nechtěl zničit ničí politickou kariéru. Na Topolánkovo tvrzení, že jde o fotomontáž, má jednoznačnou odpověď: Ne. Ty fotografie jsem nijak neupravoval.

Zappadu je fotograf na volné noze. Sám sebe označuje za investigativního novináře. Fotí celebrity, ale i seriózní témata. Před devíti lety jeho práce pomohla osvobodit dítě unesené mafií. Pátral také v Kolumbii po rukojmí kolumbijských povstalců Ingrid Betancourtové. Jedna z jeho reportáží zachycuje i život v Hirošimě 50 let po svržení atomové bomby.