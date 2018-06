Nevěděl jsem, že je miss, říká David Kraus o vztahu s Vignerovou

Randění Davida Krause a Anety Vignerové trvá již dva měsíce. Tak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy pověstné jiskry přeskočily na koncertě v Havířově, kde se oba poprvé setkali.

"Začalo to vlastně nevinným podpisem, který jsem vyřídil jako všechny ostatní. Pak jsem ale Anetu zahlédl v publiku, lehce jsme po sobě pokukovali, a když jsem se dozvěděl, o koho jde, nebylo těžké ji dohledat," líčí David Kraus, který zdůrazňuje, že je pouhá náhoda, že se zakoukal právě do missky.

"Tohle já neřeším, není pro mě důležité, co ta holka dělá, ale jaká je. Já mám rád ženský, který maj šťávu a který jsou něčím zajímavý a živelný. A to Aneta je. Je to fajn holka, která mě baví," doplňuje David.

Nový pár českého showbyznysu se vůbec poprvé objevil na veřejnosti minulý víkend v rámci finálového večera České Miss 2011. Dosud si totiž rodačka z Havířova plnila podobné společenské povinnosti výhradě bez své nové lásky. A že její nový partner na galavečer dorazil, je malý zázrak. Podobným akcím se totiž běžně vyhýbá. Nikoho proto nepřekvapilo, že se oba v půli přímého přenosu vytratili a vyrazili do pražských ulic.

"Věděli jsme, co by se dělo, proto jsme vyřídili jen společný příchod a pak odešli," objasnil David Kraus.

Jak se k jeho nové lásce staví rodiče, tedy Jan Kraus a Jana Krausová, už David neprozradil. Stále ctí rodinné pravidlo, že osobní život Krausových neopouští práh bytu. "Tohle je už soukromí, a o tom se já nebavím," uzavírá.