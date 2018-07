Campbellová z Vřískotu po letech přiznala, proč zmizela z Hollywoodu

Neve Campbellová byla v rámci proma svého aktuálního filmu hostem pořadu The Late Show. Moderátorovi Stephenovi Colbertovi prozradila například to, proč se v posledních deseti letech neobjevila v žádném kasovním trháku.



„Všichni vás znají ze série filmů Vřískot, nebo ze čtvrté řady seriálu Dům z karet. Před deseti lety jste byla na titulce magazínu Rolling Stone a moderovala jste v televizi pořad Saturday Night Live. A pak jste zmizela do Londýna. Proč jste opustila Ameriku?,“ ptal se herečky moderátor.

„Potřebovala jsem minutku pro sebe“, svěřila se Campbellová. „Byla to dlouhá minuta. Ale stálo to za to,“ dodala. Herečka se narodila a vyrůstala v kanadském Ontariu a než přišla kdysi poprvé do Hollywoodu, vůbec netušila, jak celý filmový průmysl funguje a neznala ani většinu celebrit.

„Najednou ze mě byla hvězda a jedním z hostů v mém pořadu byl dokonce David Bowie. Blízký přítel mi tehdy řekl ‚Panebože, David Bowie!‘ a já na to ‚Bowie? Kdo to je?‘,“ směje se Campbellová. „Před natáčením rozhovoru s Davidem jsem si pak od kamaráda půjčila CD, trochu jsem ho naposlouchala a při rozhovoru jsem se chovala jako Davidova největší fanynka,“ vzpomíná herečka.

„V jednu chvíli pak nastalo období, kdy mi všichni nabízeli jen role v hodně špatných romantických komediích nebo hororech, kterými jsem se proslavila. Žádný ze scénářů mě nezaujal a cítila jsem, že moje kariéra se začíná ubírat špatným směrem,“ říká Campbellová.



Rozhodla se proto pro život za oceánem, kde ji nepronásledovaly davy fanoušků. V ulicích Londýna ji naopak nikdo nepoznával. „Lidé se mě ptali ‚a co děláš vlastně za práci?‘ a já odpovídala, že jsem herečka. ‚Aha,‘ pokývali většinou hlavou a já měla klid. Bylo to kouzelné,“ vzpomíná Campbellová.