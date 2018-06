Neústupný Zdeněk Matějček

ZDENĚK MATĚJČEK • Odkud jsem

Narodil jsem se 16. srpna 1922 a vyrostl v Kladrubech nad Labem, kde byl otec ředitelem slavného hřebčína. Matka, která nás s bratrem především vychovávala, byla v domácnosti. Měli jsme báječné dětství, protože jsme žili ve zvláštním, krásném prostředí. Na to člověk nezapomene, nese si je s sebou. • Čím vším jsem byl

Nejdříve studentem pardubického gymnázia. Až dnes si uvědomuju, jak mne ta doba - ta třída ovlivnila, dala mi přátelství, pocit soudržnosti. Byl to základ i pro mé pozdější psychologické studium. Za války jsem byl zaměstnancem firmy Baťa i zemědělským dělníkem, po válce opět studentem a pak dětským psychologem. Od roku 1950 až dodnes. • Co se mi v životě asi nejvíc povedlo

Říká se mi to těžko. Ale mám-li něco označit za svůj úspěch - tak za něj považuju moment, když naše knížka Psychická deprivace v dětství vyšla v Sovětském svazu. Že ji vydali v USA, to byl také úspěch. Ale když mohla být vydána v zemi, jež je považována za kolébku socialistické kolektivní výchovy, tak to bylo vítězství. A také jasný signál, že se otřásá jeden politický systém. • Můj nejbližší úkol

Nic moc. Jsem na konci cesty fakticky i myšlenkově.