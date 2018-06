Neúspěšný sebevrah ztratil pistoli

"Do bytu jsme se nejprve nemohli dostat, protože bylo zamčeno a nikdo neotvíral. Když hasiči byt otevřeli, chodil tam muž s prostřeleným hrudníkem a hlavou. Stařík se s policisty dokonce začal prát, protože nechtěl být převezen do nemocnice," uvedl Jerling.



Sebevražda se muži nepovedla a je po operaci v nemocnici. Bohužel se nepodařilo zajistit střelnou zbraň, pistoli ráže 6,35 milimetru. Tu pravděpodobně muž po střelbě vyhodil z okna a potom ji někdo odnesl. Podle svědectví to mohly být děti z nedalekého sídliště. "Pátrání po zbrani zatím nebylo úspěšné," dodal policista.

"To, že sebevrah po výstřelu do hlavy svůj čin přežil, není podle našich zkušeností ojedinělým jevem. Zbraň, se kterou na svůj život stařík zaútočil, má totiž malou účinnost. Kulka se například odrazí i od kosti," uvedl ředitel berounské policie.