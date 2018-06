Neumírám, vzkázal moderátor Slezáček. Teď čeká na verdikt policie

"Zatím čekáme na výsledky testů. Řidič nebyl schopen dýchat do přístroje, protože zkolaboval. V nemocnici mu proto byla odebrána krev a čekáme na soudní rozbor, který má odhalit, jestli byl pod vlivem alkoholu," řekla iDNES.cz Michaela Nováková z kladenské policie.

Slezáček stále zůstává na ARO v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Podle informací iDNES.cz je z nejhoršího venku, ale je nutné, aby byl v naprostém klidu. "Chodí k němu jen přítelkyně Žaneta, osobně jsem ho ještě neviděl. Je ale hlavně rád, že žije," řekl iDNES.cz Slezáčkův kamarád Vladimír Štross. - Moderátor Slezáček havaroval. V den oslavy narozenin své ženy

Deník Blesk ve středu informoval, že moderátor krvácí do mozku, to ale rodinný přítel popřel.

Nemocnice informace o zdravotním stavu pacienta neposkytuje. "Naší prvořadou povinností je chránit soukromí pacienta, informace opravdu nesdělujeme," uvedla mluvčí nemocnice Iva Ruskovská.

VIDEO: Při nehodě u Slaného boural i moderátor Bořek Slezáček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

K osudné nehodě došlo v sobotu na silnici ze Slaného do Prahy, kde se postupně srazila tři auta. Slezáček, který havaroval jako první, dostal smyk a se svým Volkswagenem Passat sjel mimo vozovku. V té době jel v autě se svou čtyřiašedesátiletou maminkou, která podle informací iDNES.cz vyvázla s naštíplou klíční kostí. Co ale nehodě přesně předcházelo, bude jasné až poté, co policie Slezáčka vyslechne. Nyní jim to neumožňuje moderátorův stav.