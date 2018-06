Neumí anglicky, je tlustý, zoufá si Štaidl nad synem Arturem

"Bojím se o jeho budoucnost, jeho existenci. Říkam si, čím takový kluk může být? Ve třinácti neumí anglicky, neumí německy, na nic neumí zahrát a na sport taky není, protože je tlustej. Nemá žádnou lásku nebo hobby, které by se mu mohlo stát životní náplní," uvedl Štaidl v nedělním vysílání Frekvence 1 (více o pořadu Press klub Frekvence 1 najdete zde, včetně videa s Ladislavem Štaidlem).

I když se na výchově syna nemůže tolik podílet, sám prý nemá zájem, materiálně mu pomoci chtěl. Vždy ale narazil u Bartošové. "V životě jsem mu neublížil, ba naopak, dozví se, jak jsem nezištně, až jako blbec, chtěl Ivetě pomáhat, vykoupit jí zadlužený barák a napsat ho na Artura, aby měli kde bydlet. To ona odmítla," vysvětluje.

Artur Štaidl

"Za hloupost považuji to, že ode mě odešla s tím klukem, ačkoliv jsem jí nabízel, že může zůstat a že si každý povedeme svůj život, ale budeme fungovat jako dobře nastavená společnost, která vychovává dítě, produkuje dobrou muziku. To byla optimální řešení, která jsem navrhl, ale Iveta měla pocit, že všechno zvládne sama. Moje chyba byla, že jsem všechno dělal za ni. Vůbec nevěděla nic o životě," vzpomíná na krach vztahu, který se datoval od konce 80. let.

Ladislav Štaidl žije už jedenáct let s fyzioterapeutkou Michaelou, manželem Bartošové je zase Jiří Pomeje. O něm má Štaidl dobré mínění, i když si myslí, že pro jeho syna není nejlepší vzor.

Jiří Pomeje, Artur Štaidl a Iveta Bartošová

"Kdybych měl hodnotit, které to zlo je nejmenší, tak ten Jirka není žádný velký zlo. Já ho znám osobně už řadu let, není to hajzl, který by jí chtěl ublížit. Ale je to kluk, který je v zoufalé situaci, musí se chytat jakéhokoliv stébla, aby přežil. Pro Artura je asi dobrý, že je to partner, který to s ním umí a blbne s ním. Že by měl nějaký mimořádný předpoklady ho vychovat, nebo něco předat, to ne," dodal.