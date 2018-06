Neuměla bych říct dost, říká Absolonová loučící se s Michalem Davidem

Spor mezi zpěváky, které navíc pojí dlouholeté přátelství, se rozhořel poté, co Monika Absolonová vydala muzikálovou desku plnou písniček, které pro ni složil Michal David.

V tom by problém nebyl, jenže zpěvačka hity oprášila s jiným týmem. A skladbám tak dala zcela nový kabátek, což se Davidovi nelíbilo. Svou nespokojenost podle zpěvaččiných slov vyjádřil až poté, kdy jí její záměř schválil.

"Tohle celé bylo hodně zvláštní kauza, kterou jsem nikdy moc nepochopila. Na druhou stranu jsem ráda, že se to celé takhle vykrystalizovalo. Jsem v jistém ohledu srab a sama bych neuměla říct dost. Najednou ale vznikl prostor brát nové nabídky a prožívat spolupráci, která vás zase někam posune. Pracovat v jednom týmu je sice super, ale po nějaké době už to není vývoj," shrnuje Monika Absolonová, pro kterou se spolupráce s týmem Michala Davida uzavře po posledním představení muzikálu Dracula.

Současné vztahy s Michalem Davidem považuje za již vyčištěné, ale je ráda, že přijde do styku i s jinými spolupracovníky.

"Měli jsme teď premiéru Světáků v Bránickém divadle. Tahle práce je radost, protože mě baví v zákulisí poslouchat nesmrtelné hlášky. Co nevidět začneme zkoušet Vraždu za oponou v Karlíně, po které plynule navážu na další práci v Ústí. Budu toho mít hodně, ale je to jiný obzor, na který nejsem zvyklá, takže se na něj těším," líčí zpěvačka.

Koncert v pohybu

Monika Absolonová a Václav Masaryk

Nemalým soustem pro ni bude i samostatný koncert v pražském Divadle Hybernia, kde 24. května zazpívá své velké i novější hity. A jako bonus přidá i taneční vystoupení.

"Jako hosta budu mít Mariana Vojtka, jako překvapení pak Václava Masaryka ze StarDance. Právě začínáme trénovat tango, což bude mírné tempo, doufám, že to po té taneční pauze zvládnu. Tanec mi chybí a je to jediný pohyb, který mě bavil a těšil, ale Vašík se vrátil do Havířova, takže to trénování je takové sporadické. On mi teď dá záhul a já se zase nebudu týden hýbat," směje se Monika Absolonová.

Džamila Nováková, Monika Absolonová, Tatiana Kovaříková, Helena Vondráčková, Jitka Asterová a Zdeněk Fencl

O její vizáž se na koncertu postará kolega a kamarád Zdeněk Fencl, s nímž se setkala při pátých narozeninách jeho salonu Visage Factory. Nechyběly zde ani Helena Vondráčková či Jitka Asterová, o které Fencl rovněž pečuje.