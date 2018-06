Neumannové hrozí kolaps

"Snažím se dodržovat určitý režim, i když rozhodně ne denní jako dřív. Sportuju ale v průměru čtyřikrát v týdnu, což je docela dost. Ale je fakt, že mi aktivita začíná chybět. Kdykoli jsem doma na Šumavě, tak chodím alespoň běhat, nebo jezdit na kole. Někdy se mi ale sejdou třeba tři dny, kdy jsem v Praze a nedělám vůbec nic, jenom přejíždím autem ze schůzky na schůzku," říká Neumannová.

V minulosti mívala díky svému životu profesionální běžkyně volno jen v dubnu. S lenošením prý problém neměla. "Byla jsem unavená po zimě a když jsem byla někde na dovolené, tak jsem se tam maximálně ve fitku protáhla, nebo si zašlapala na rotopedu. Abych se přiznala, teď se mi taky občas nechce něco dělat, ale donutím se. Jednak proto, abych se mohla samozřejmě najíst a taky pro to, abych tomu svému organismu dávkovala odchod ze sportu postupně, ono by to ze dne na den ze zdravotních důvodů ani nešlo."

Svoji první dovolenou v jiném měsíci než v dubnu, si Neumannová užije už po prázdninách. V září vyrazí s partnerem Josefem Jindrou a svojí dcerou Lucinkou do tureckého Belleku. Vybere si tak výhru, kterou získala od cestovky Blue Style za vítězství v lyžařské anketě Král bílé stopy. "Zájezd byl pro dva, připlatili jsme za mladou a vyrazíme. Do Turecka se podívám poprvé," dodává Neumannová.