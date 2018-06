Neumannová o moderování Šebrleho: Je to tenký led, ale mohl by uspět

"Romana obdivuji. Pustil se sice na tenký led, ale vše je věc názoru. Věřím, že se přes drobné počáteční překážky dobře přenese a že bude skvělý. Sportovci mají dar, že jsou houževnatí bojovníci, kteří se jen tak nevzdávají a umějí na sobě zapracovat. Osobně mu moc fandím. Myslím, že by mohl uspět," řekla iDNES.cz Kateřina Neumannová.

Roman Šebrle by v roli zprávaře Primy mohl podle Kateřiny Neumannové uspět.

Neumannové není podobné téma vůbec cizí. Coby poradkyně na ministerstvu obrany se aktuálně zabývá sportovci a jejich působením po ukončení aktivní sportovní kariéry.

"Tohle je otázka takzvané dvojí kariéry, kterou momentálně řešíme s Českým olympijským výborem. Základní myšlenka se týká další pracovní kariéry po ukončení té sportovní. Každý takový sportovec musí přijímat nové výzvy a musí mít šanci se uplatnit i jinde," objasňuje Neumannová.

Ta se na jeden den objevila i na karlovarském filmovém festivalu. A i když se tu dlouho nezdržela, hned vyvolala společenský "rozruch". Po jejím boku se totiž objevil neznámý pohledný muž. "Je to velmi dobrý kamarád, víc bych to nekomentovala," dodala bývalá běžkyně na lyžích, která se nyní připravuje na dovolenou. Jako téměř každoročně zamíří do italského Trentina.

"Jsem pár dní bez dcery Lucinky, která je u svého táty, takže mám čas si v klidu zabalit a připravit se na odjezd. Trentino mám moc ráda, je to místo, kam se opravdu ráda vracím. Loni jsem byla ve městě Riva del Garda a poblíž, u jezera Lago di Ledro budu i letos. Týden úžasného klidu v přírodě," uzavřela Neumannová.