Neumannová chlapa nehledá, užívá si svobody

Kateřina Neumannová nechce zůstat sama napořád, ale momentálně nikoho nehledá. "Neříkám, že vedle sebe nepotřebuju chlapa, ale za každou cenu někoho opravdu nechci. Na druhou stranu je docela příjemné užívat si svobody," řekla Neumannová.

Na filmech i společenských večírcích, kterých je na festivalu v Karlových Varech nespočet, se může v klidu pobavit, zatímco je její dcera Lucie na dovolené s otcem. Stihla si už zahrát golf, zajít s kamarádkou na Playboy party, zatančit si na party zlínského filmového festivalu a stavit se na tradičním odpoledním koktejlu České televize.

"Čekala jsem tady Roberta Zárubu a Vojtu Bernatského, ale nevidím je tady. Vojta mi moderoval akci na Zadově, dokonce zpíval a bylo to moc fajn, těšila jsem se na něj," svěřila česká olympionička. Namísto sporťáků z České televize se tu potkala s Halinou Pawlowskou a ředitelem Jiřím Janečkem, jenž ji na koktejl pozval.

Příjemné odpoledne se spoustou dobrého jídla a pití prožila také Eliška Kaplicky s dcerou a maminkou, Jiří Strach s manželkou Magdou, Klára Issová, režisérka Tereza Kopáčová s dcerkou a přítelem nebo Štěpánka Duchková.

Ta byla nervózní, že nechala doma svá dvojčata. "Je jim rok a dva měsíce a chtějí se už všude dostat. Sice ještě nechodí, ale lezou po čtyřech a zvedají se. Ten větší je čipernější, ten menší zase sebere ze země všechno, co najde a strká si to do pusinky. Už jsem mu v ní našla pětikorunu a mouchu, ty má vůbec nejradši," smála se moderátorka.