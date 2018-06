Neujeli jsme od nehody, ale spěchali do servisu, tvrdí Renč

"Byli jsme tři minuty od servisu, z auta se kouřilo, a tak jsme odjeli. S řidičem volva jsme se domluvili, on jel také do servisu," řekl Renč.

Druhý účastník nehody však od začátku tvrdí opak. Podle něj za volantem seděl sám režisér a z místa ujel, aniž cokoli řekl. "Nevylezl. Z toho auta nikdo nevylezl. Já jsem popojel prostě za křižovatku, šel jsem se podívat na bouchlej zadek, no a to auto odjelo," řekl řidič volva serveru tn.cz.

Policie Renče dostihla už u servisu a chtěla provést dechovou zkoušku na alkohol. Tu Renč odmítl, stejně jako odběr krve. Ačkoli režisér vypověděl, že vůz řídila osoba jemu blízká, musel odevzdat svůj řidičský průkaz, dokud nebude vyšetřování ukončeno. "Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu pod vlivem návykové látky," uvedla mluvčí policie Andrea Zoulová.

Renč, který režíroval kampaň Nemyslíš - zaplatíš, upozorňující na nevhodné chování za volantem, může teď sám za svůj čin zaplatit. Pokud se prokáže, že řídil pod vlivem návykové látky, čeká ho zákaz řízení na dva roky a pokuta až 50 tisíc korun.

Policie teď na základě svědeckých výpovědí a záznamů z průmyslových kamer zjišťuje, zda za volantem seděl Filip Renč.