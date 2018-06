Netrénované tělo zmůže málo

Lékaři tvrdí, že je lepší, když člověk vyrazí do přírody nebo do tělocvičny alespoň jednou týdně než vůbec. I když ho pak pár dnů "bolí celý člověk". "Lidi bych rozdělil do tří skupin. Na ty, kteří v mládí sportují na vrcholové úrovni. Pak na děti, ale i jejich rodiče, které neustále vysedávají u televize a kromě povinného tělocviku ven nejdou. Do třetí, optimální skupiny patří lidé, kteří se snaží pro svou fyzickou kondici a tělo něco dělat," vysvětluje Jiří Brtník z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Nikdo neudělá chybu, když si naplánuje víkend s turistikou. V létě pěší či na kole, v zimě na běžkách. Chůzi mohou zkusit i lidé bez dobré kondice. (Zda máte dobrou tělesnou kondici, či nikoli, zjistíte snadno: kdo vyjde tři patra schodů a nahoře sotva popadá dech, měl by se nad sebou zamyslet.) "Máme vyzkoušeno, že i šestileté dítě zvládne deset kilometrů," tvrdí Jiří Brtník. Rodiče však nesmějí zapomenout na dvě důležité věci: naplánovat cíl vycházky a dělat při vycházce přestávky. A když po deseti kilometrech budou bolet nohy? Pak odborníci doporučují dva dny odpočívat nebo alespoň nedělat stejnou činnost, při které by se zatěžovaly tytéž svaly. Především však radí: Trénujte alespoň třikrát týdně. Stačí cestou z práce vystoupit z tramvaje o dvě stanice dříve a zbytek dojít pěšky. Ideální bude, když vaše tepová frekvence přesáhne na dvacet minut 120 tepů za minutu. Ublíží si ovšem ten, kdo se o víkendu rozhodne strhat všechny rekordy. Víkendový triatlon, celodenní squash nebo aerobic netrénovanému tělu neprospěje, naopak ublíží, a člověk pak cítí následky sportování ještě v pátek. Podobně dopadne městská rodina, která chce v Krkonoších bez přípravy našlapat desítky kilometrů.* rozhodněte se chodit asi tři kilometry, nejméně třikrát týdně. Jestliže se vaše chodecká zdatnost zlepší, můžete začít vystupovat i do kopců.