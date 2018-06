Neteř Diany Rossové prohlašuje, že je dcerou Michaela Jacksona

Matka Mocienne Petit Jacksonové Barbara Rossová je sestrou slavné zpěvačky Diany Rossové, která byla vždy blízkou přítelkyní a vzorem pro Michaela Jacksona. K sexu mezi Michaelem a Barbarou mělo dojít v roce 1975, kdy bylo zpěvákovi sedmnáct.

Z tohoto spojení pak vzešla dcera, kterou ale rodina Michaela Jacksona nechtěla přijmout. Jeho matka Katherine prý dokonce najala únosce, aby ji v devíti letech odvezli do Belgie a pak do Nizozemí.

"Věřím tomu, že jsem se narodila jako americká občanka. Moje národnost byla změněna, když mě v roce 1984 unesli z Haiti, kde jsem žila dva roky. Byla jsem převezena zpět do USA, kde se se mnou moje babička Katherine Esther Jacksonová rozloučila a ujistila mě, že vše bude v pořádku," líčí Mocienne Petit Jacksonová.

"Letadlem mě poslala do Belgie a pak do Nizozemí. Tam jsem mě nabídli k adopci, ke které došlo v roce 1986. Přijala mě rodina s ilegálními praktikami. Únos do Nizozemí zosnovali rodiče mého otce. Unesli mě z domu kolem 20. února 1984, kdy mi bylo devět let a žila jsem na Haiti," píše ve své žalobě.

Dále uvádí, že ji zpěvák jednou navštívil na Haiti, ale jeho rodiče mu zakázali se s ní stýkat, protože by mu to zničilo kariéru. Otcovství by měly prokázat testy DNA, které si Jacksonová vyžádala.