Nesvadbová tajila přítele, veřejnosti ho ukázala až po třech letech

"Jsme spolu tři roky. Kdo to je a jak se jmenuje ale neprozradím. Snad ještě jen to, že je rozvedený," řekla o na první pohled starším muži, který na sedmém ročníku Dámského odpoledne s... v Trojském zámku hlídal její dceru. "Měla hlídat maminka, ale musela zůstat v práci, takže nastal stav nouze a malou hlídal přítel," vysvětlila s úsměvem Nesvadbová.

Bibiana ho prý hned zpočátku přijala bez problémů a rozumí si s ním. Společnou domácnost ale rodina nesdílí. "Jsme spolu hodně často a samozřejmě u nás přespává, ale jinak nechci, aby se k nám do domácnosti někdo stěhoval. Takhle nám to alespoň prozatím všem vyhovuje," dodala spisovatelka, která o partnerovi promluvila tento týden i v našem pravidelném pořadu NA SKOK. - čtěte Dejte tomu tři roky, říká o rozchodech spisovatelka Nesvadbová

Nesvadbová byla hvězdou hlavního bodu programu - přehlídky Táni Kovaříkové, když předvedla jeden z modelů kolekce Jaro/Léto 2009, černé sexy šaty určené pro slavnostní příležitost. Do role modelky se nechá přemluvit v podstatě jen Kovaříkovou, jsou totiž velké kamarádky. "Nesmí mě ale chtít obléknout do jiné barvy než je moje oblíbená černá," směje se Nesvadbová. O to ovšem nemusela mít strach, módní návrhářka považuje totiž za nesmrtelné barvy bílou a černou, takže je její kolekce laděna víceméně do nich.

Zábavné odpoledne určené jen pro ženy moderovala Tereza Kostková. Ochutnat dobré jídlo, pití a zasoutěžit si o zajímavé ceny, z nichž tou největší byl osobní automobil, přišly například herečky Markéta Hrubešová s dcerou, Tereza Brodská, Dana Batulková či režisérka Tereza Kopáčová, která je ve čtvrtém měsíci těhotenství.