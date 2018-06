Nesvadbová oblékla modré z nebe

Na kariéru v modeligu si už však připadá stará. "Prostě jen občas předvádím modely své kamarádky Táni Kovaříkové a dělala jsem to, i když jsem byla tlustší. Tohle fakt neřeším," tvrdila osmadvacetiletá šéfredaktorka časopisu Harpes Bazar. "Kdyby mě ale oslovili z Elite v New Yorku, asi bych to vzala."dodala s úsměvem.

Nesvadbová nechyběla ani ve středu v Praze na módní přehlídce Modré z nebe, kde své modely na toto téma představili kromě Kovaříkové také návrháři Hana Zárubová a Josef Klír.



V roli manekýny se na ní představily také modelka a herečka Ester Geislerová a zpěvačka ze skupiny Black Milk Tereza Černochová. O sexy modré modely se jako divačka zajímala také moderátorka Peříčka Zuzana Belohorcová.