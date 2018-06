Nesvadbová nechce rozvod s Březinou komentovat

15:44 , aktualizováno 15:44

Rozvod spisovatelky Báry Nesvadbové a nejmladšího ministra Karla Březiny, je nejčerstvějším drbem, s o to větší váhou, že ho nevypustila jedna paní na pavlači, ale oficiální tisk. "Sama spisovatelka už potvrdila, že je pevně rozhodnuta v nejbližší době podat žádost o rozvod," píše bulvární deník s odvoláním na informace od nejmenované "kamarádky". Co je na tom pravdy? Zeptal se iDNES přímo Báry Nesvadbové. "Žádnou žádost jsem nepodala a nebudu to komentovat. Jsem v pohodě," odpověděla spisovatelka a novinářka.