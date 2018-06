Nesvadbová na premiéru Bestiáře přivedla milence

Na svůj spor o spoluautorství scénáře ale obě aspoň na chvíli zapomněly, a přestože se k sobě vůbec nepřiblížily, nešetřily jinak úsměvy. Bára navíc zářila v nádherné červené sexy róbě od své kamarádky, módní návrhářky Táni Kovaříkové, za kterou by se nemusela stydět ani na premiéře v Hollywoodu.

Roden nepřišel, pravý Alex ano

Herec Karel Roden, který hraje Alexe - osudového muže hrdinky filmu, premiéru vynechal. To trochu mrzelo právě Báru Nesvadbovou, která na film tajně pozvala svého bývalého milence Michaela Steanegena, podle nějž postavu psala.

"Roden totiž podobně vypadá, stejně chodí i objímá, tak to byl pro mě trochu šok. Nevím, jestli jsme si s Irenou Pavláskovou o jeho chování tak dlouho povídaly, že Karla do toho navedla, nebo je to opravdu náhoda. Tak mě zajímalo, jestli se na premiéře potkají," svěřila se iDNES.cz Bára.

Sám Michael se prý v roli Alexe také poznal a Báře pak vysekl poklonu slovy: "Asi jsem to prošvih, že jo."

Jurčová se styděla

Hlavní hrdinka v podání Danici Jurčové projde na plátně postelemi mnoha mužů. Slovenská herečka z toho měla po premiéře dlouho ruměnec ve tváři. "Viděla jsem to teď poprvé, jak jsou intimní scény sestříhané, tak jsem ještě trošku v šoku," přiznala iDNES.cz.

"Knížku jsem znala a té erotiky jsem se právě dost bála - je pro mě nepříjemné hrát nahé a intimní věci. Ale člověk musí přinášet nějaké oběti a ty scény tam byly nutné. Film mi ale poskytl i velké herecké plochy a skvělé dialogy s kvalitními herci, tak mě to moc bavilo."