Nesvadbová a Březina: boj o dítě trvá

K dalšímu stání budou předvoláni svědci. Nesvadbová navrhla vyslechnout režisérku Irenu Pavláskovou, která žila s manželi ve stejném domě, jejich společného přítele Tomáše Hokeše a svou matku Miluši Nesvadbovou. Březina se však nevzdává: učí se vařit a zařizuje dceři ve svém bytě dětský pokoj.

Hádky na denním pořádku

Oba byli na místě víc než půl hodiny předem. Seděli na jedné lavici, ale do očí si nepohlédli. Nepadlo mezi nimi jediné slovo. Březina koukal do spisů nebo posílal zprávy ze svého mobilu, Nesvadbová si četla. Až když přišli jejich právní zástupci, strnulé tváře znesvářených manželů roztály.

Jako první předstoupila před soudkyni Bára Nesvadbová. „Se střídavou péčí nesouhlasím. Podle mě má mít dítě jeden domov, jednu postel a jednu školu,“ pronesla do poloprázdného sálu klíčová slova.

Podle zákona je totiž zapotřebí ke střídavě péči souhlas obou rodičů. Proto se také Březina rozhodl k dalšímu kroku a požádal soud o svěření dítěte do vlastní péče. A o tuto kauzu šlo včera především.



„Když o výchovu své dcery tolik stojí, proč se o ni nezajímal dřív? Proč se o nás nestaral?“ ptala se nahlas Nesvadbová a postupně odkrývala intimnosti z jejich ani ne tříletého manželského života.

„Nikdy jsem nevěděla, kdy přijde domů. Už v době mého těhotenství se vracel až ráno, i když slíbil, že přijde večer. Jednou mi řekl, že byl tak opilý, že zapomněl, kde bydlíme, a přespal ve svém bytě na Chodově.“

Chtěla prý krizi řešit, ale manžel neměl zájem. „Když jsem od něj s Bibianou odcházela, právě sledoval v televizi poslední díl seriálu Nemocnice na kraji města a řekl mi, ať ho neruším.“

Podle výpovědi Nesvadbové jejich manželství nefungovalo od samého počátku. Žili každý ze svých příjmů, což ji prý také vedlo k tomu, že se záhy po porodu vrátila do zaměstnání. Jejich intimní život po narození Bibiany prakticky neexistoval.

„Manžel měl několik milenek. Vím, které to byly, znám jejich jména a až do našeho rozchodu si držel tři byty,“ vypovídala. Soudkyně ji však musela upozornit, že nejde o rozvodové řízení, ale o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, a tyto podrobnosti tudíž nejsou zapotřebí.

Nicméně i tak ještě stihlo sálem zaznít pár pikantností. Kromě toho, že se před dítětem často hádali, tvrdila Nesvadbová, že ji Březina jednou i škrtil. „Rozčilila jsem ho, když jsem odjela s dítětem na víkend mimo Prahu,“ řekla.

Březina chvílemi nevěřícně kroutil hlavou, chvílemi se smál, takže ho soudkyně musela napomenut, a když dostal slovo, řekl: „Kdybych se měl vyjádřit ke všem lžím a polopravdám své předchůdkyně, stál bych tady dlouhé hodiny.“ A snažil se sdělit svou pravdu: „Ona tvrdí, že jsem pořád nebyl doma, a pak zase, že jsme se stále hádali. Tak jak by to bylo vůbec možné?“



Rozhodnou psychiatři

Na přetřes přišly i finance. Nesvadbová, která už několik měsíců bydlí u svých rodičů, pracuje na zkrácený pracovní úvazek ve Stratosféře, kde má měsíční příjem kolem čtyřiceti tisíc korun. Je prý schopna se o dítě starat sama, protože v práci tráví nejvýš šest hodin týdně.

Když není doma, hlídá dítě její matka Libuše nebo chůva. Březina, který zastává řadu funkcí a jehož měsíční příjem v uplynulém roce činil necelých 51 000 Kč, byl donedávna vytíženým mužem. Teď se prý rozhodnul svůj pracovní život upravit tak, aby se stihl starat o dítě.